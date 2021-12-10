Em alta! Fortaleza encerra o Brasileirão no G-4

O Fortaleza se despediu do Brasileirão com chave de ouro. Nesta quinta-feira, o Leão bateu o Bahia por 2 a 1 e deu alegria ao seu torcedor.

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Com o placar em cima do Tricolor na Arena Castelão, o Fortaleza encerrou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, com 58 pontos.

Vale citar, que o G-4 foi coroado graças ao tropeço do Corinthians fora de casa, o que ajudou o Fortaleza a subir uma posição.

Libertadores

Agora, o Tricolor de Pablo Vojvoda mira a Libertadores da América na próxima temporada, algo que será inédito na história do time.