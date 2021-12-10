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futebol

Em alta! Fortaleza encerra o Brasileirão no G-4

Leão mostrou a sua força e conseguiu terminar entre os melhores times do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 00:49

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:49

O Fortaleza se despediu do Brasileirão com chave de ouro. Nesta quinta-feira, o Leão bateu o Bahia por 2 a 1 e deu alegria ao seu torcedor.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o placar em cima do Tricolor na Arena Castelão, o Fortaleza encerrou o Campeonato Brasileiro na 4ª colocação, com 58 pontos.
Vale citar, que o G-4 foi coroado graças ao tropeço do Corinthians fora de casa, o que ajudou o Fortaleza a subir uma posição.
Libertadores
Agora, o Tricolor de Pablo Vojvoda mira a Libertadores da América na próxima temporada, algo que será inédito na história do time.
Crédito: FortalezalevouamelhorcontraoBahia(Foto:Divulgação/Bahia

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