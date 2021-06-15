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futebol

Em alta fase no Ittihad Kalba, Wanderson fala sobre fase nos Emirados Árabes

Meia brasileiro que atua no Emirados Árabes Unidos vem se destacando na equipe do Ittihad Kalba
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LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 20:44

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 20:44

Crédito: Divulgação / Ittihad Kalba
Um dos principais nomes do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o ano positivo que teve com a camisa do clube árabe. Feliz com a fase especial, o jogador falou sobre a motivação para continuar fazendo história no país.
Veja a tabela da Eurocopa- Estar no futebol árabe tem sido muito especial. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e trabalhado muito para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube - falou o meia-atacante brasileiro.
Segundo Wanderson, a próxima temporada tem tudo para ser muito especial para a sua equipe.
- Vamos trabalhar muito para fazer uma grande temporada. O grupo é muito forte e tem tudo para conquistar títulos na próxima época - concluiu Wanderson.

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