Em alta! Diego Souza ganha moral com Tiago Nunes

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O grande nome do Grêmio contra o Caxias foi o atacante Diego Souza. O centroavante anotou dois gols e colocou o Tricolor em vantagem diante do Grená.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Tiago Nunes não escondeu a satisfação por contar com o talento do seu artilheiro.

‘A conversa (com o Diego) é para tentar criar mais oportunidades para ele, atletas próximos na combinação, movimentos no tempo certo para ter um desgaste menor. A gente tem que dar o suporte para ele manter a regularidade de gols, também envolvendo ele na questão coletiva da parte ofensiva e defensiva. É um prazer poder estar trabalhando com ele’, declarou na conversa com os jornalistas.