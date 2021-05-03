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futebol

Em alta! Diego Souza ganha moral com Tiago Nunes

Atacante marcou dois gols contra o Caxias e recebeu elogios do recém-chegado treinador do Grêmio...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 14:43
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O grande nome do Grêmio contra o Caxias foi o atacante Diego Souza. O centroavante anotou dois gols e colocou o Tricolor em vantagem diante do Grená.
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Na coletiva de imprensa, o técnico Tiago Nunes não escondeu a satisfação por contar com o talento do seu artilheiro.
‘A conversa (com o Diego) é para tentar criar mais oportunidades para ele, atletas próximos na combinação, movimentos no tempo certo para ter um desgaste menor. A gente tem que dar o suporte para ele manter a regularidade de gols, também envolvendo ele na questão coletiva da parte ofensiva e defensiva. É um prazer poder estar trabalhando com ele’, declarou na conversa com os jornalistas.
Com Diego Souza e Tiago Nunes, o Grêmio tenta confirmar a sua vaga na decisão do estadual no próximo domingo, quando recebe o Caxias, na Arena.

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