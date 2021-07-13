Em alta! Confira os números de Robson no Fortaleza

Após uma boa temporada com a camisa do Coritiba, o atacante Robson ganhou uma oportunidade de continuar na elite do futebol nacional e aceitou a proposta do Fortaleza.
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Em seus primeiros meses no Leão, o atleta não decepcionou a torcida e costuma marcar quando o time está em apuros.
No último fim de semana, foi dos pés de Robson que saiu o único gol na Arena Castelão, que culminou com mais uma vitória do Fortaleza. Desta vez, a vítima foi o Corinthians.
O gol em cima dos paulistas foi o quarto do atacante no Brasileirão que tem sede colocar mais bolas dentro da rede.
Confira os números de Robson no Fortaleza:
23 Jogos5 Gols2 Assistências