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Em alta! Confira os números de Robson no Fortaleza

Atacante vive bom momento no Leão e anotou o gol da vitória diante do Corinthians, na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 11:20

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 11:20

Crédito: Leonardo Moreira/FEC
Após uma boa temporada com a camisa do Coritiba, o atacante Robson ganhou uma oportunidade de continuar na elite do futebol nacional e aceitou a proposta do Fortaleza.
+ Onze rodadas já foram disputadas! Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Em seus primeiros meses no Leão, o atleta não decepcionou a torcida e costuma marcar quando o time está em apuros.
No último fim de semana, foi dos pés de Robson que saiu o único gol na Arena Castelão, que culminou com mais uma vitória do Fortaleza. Desta vez, a vítima foi o Corinthians.
O gol em cima dos paulistas foi o quarto do atacante no Brasileirão que tem sede colocar mais bolas dentro da rede.
Confira os números de Robson no Fortaleza:
23 Jogos5 Gols2 Assistências

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