Em alta! Confira os números de Robson no Fortaleza

Crédito: Leonardo Moreira/FEC

Após uma boa temporada com a camisa do Coritiba, o atacante Robson ganhou uma oportunidade de continuar na elite do futebol nacional e aceitou a proposta do Fortaleza.

+ Onze rodadas já foram disputadas! Veja as chances para título, G6 e rebaixamento no Brasileirão

Em seus primeiros meses no Leão, o atleta não decepcionou a torcida e costuma marcar quando o time está em apuros.

No último fim de semana, foi dos pés de Robson que saiu o único gol na Arena Castelão, que culminou com mais uma vitória do Fortaleza. Desta vez, a vítima foi o Corinthians.

O gol em cima dos paulistas foi o quarto do atacante no Brasileirão que tem sede colocar mais bolas dentro da rede.

Confira os números de Robson no Fortaleza: