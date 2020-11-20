Em alta, Chelsea visita o Newcastle na abertura da nona rodada da Premier League

Na abertura da nona rodada da Premier League, o Newcastle recebe o Chelsea, neste sábado (21), às 9h30 (horário de Brasília). A missão não será fácil para os Blues, que vivem ótimo momento com os reforços da última janela.
Thiago Silva e Timo Werner já assumem grande destaque. Havertz e Ziyech também começam a brilhar. O Chelsea começa a dar trabalho e vem de uma vitória de 4x1 sobre o Sheffield. Nas últimas cinco partidas, os Blues venceram três e empataram duas.O Newcastle, por outro lado, vive uma inconstância. Das últimas cinco partidas, venceu duas, perdeu duas e empatou uma. Porém, conta com Callum Wilson, que vive ótima fase e já marcou seis vezes na Premier League.