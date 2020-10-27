Em alta após vitória sobre o PSG fora de casa, Manchester United recebe o RB Leipzig pela Liga dos Campeões

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Em má fase na Premier League, mas em alta na Liga dos Campeões, o Manchester United recebe o RB Leipzig pela segunda rodada da competição europeia, às 17h (horário de Brasília). Quem vencer assumirá a liderança do Grupo H.OPÇÕES OFENSIVASApós a estreia de Cavani, o uruguaio pode começar como titular pela primeira vez pelo Manchester United. Além dele, Greenwood também está relacionado. Rashford e Martial têm condições de jogo. O ataque dos Red Devils estará completo e com força máxima.

FALA, PROFESSOR- Claro que acompanhamos Leipzig nos últimos anos, especialmente na Europa. Sei que Julian (Nagelsmann) é muito adaptável, mas o estilo é sempre acelerado, com muita pressão. Eles podem jogar de muitas maneiras diferentes, mas nosso foco está em darmos problemas, bem como em resolver os problemas que eles nos dão - disse Solskjaer.