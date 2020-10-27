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Em alta após vitória sobre o PSG fora de casa, Manchester United recebe o RB Leipzig pela Liga dos Campeões

As duas equipes conseguiram os três pontos na primeira rodada
e quem vencer será o líder do Grupo H...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 15:16

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:16

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Em má fase na Premier League, mas em alta na Liga dos Campeões, o Manchester United recebe o RB Leipzig pela segunda rodada da competição europeia, às 17h (horário de Brasília). Quem vencer assumirá a liderança do Grupo H.OPÇÕES OFENSIVASApós a estreia de Cavani, o uruguaio pode começar como titular pela primeira vez pelo Manchester United. Além dele, Greenwood também está relacionado. Rashford e Martial têm condições de jogo. O ataque dos Red Devils estará completo e com força máxima.
FALA, PROFESSOR- Claro que acompanhamos Leipzig nos últimos anos, especialmente na Europa. Sei que Julian (Nagelsmann) é muito adaptável, mas o estilo é sempre acelerado, com muita pressão. Eles podem jogar de muitas maneiras diferentes, mas nosso foco está em darmos problemas, bem como em resolver os problemas que eles nos dão - disse Solskjaer.
DE OLHOSeguido pelo Manchester United, Dayot Upamecano será observado de perto pelo clube inglês. Em coletiva, Solskjaer admitiu que o zagueiro francês terá uma maior atenção, mas que não comentará sobre jogadores de outros clubes.

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