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Em alta após ótimo ano no Incheon United, Negueba fala sobre fase na Coreia do Sul

Meia-atacante ex-Flamengo é destaque no país asiático, onde atua pelo Incheon United
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 14:49

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 14:49

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, e que defende as cores do Incheon United, falou sobre a temporada que fez em 2021 no clube. Segundo o atleta, foi uma das grandes épocas da sua carreira.
+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal- Esse ano, sem dúvida, foi muito especial para mim em todos os sentidos. Pude atuar em alto nível e com regularidade, e ajudei o grupo a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse o atacante, que emendou:
+ Inglês: Com início de gala e pressão na etapa final, Manchester City bate o Leicester e vence nono jogo seguido
- Agora o foco é em 2022. Espero que seja uma grande temporada para mim novamente. Vou trabalhar muito por isso - completou o jogador do Incheon United.
Crédito: NeguebaédestaquenaCoreiadoSul(Divulgação/IncheonUnited

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