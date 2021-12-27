Em alta após ótimo ano no Incheon United, Negueba fala sobre fase na Coreia do Sul

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, e que defende as cores do Incheon United, falou sobre a temporada que fez em 2021 no clube. Segundo o atleta, foi uma das grandes épocas da sua carreira.

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, afirma jornal- Esse ano, sem dúvida, foi muito especial para mim em todos os sentidos. Pude atuar em alto nível e com regularidade, e ajudei o grupo a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse o atacante, que emendou:

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- Agora o foco é em 2022. Espero que seja uma grande temporada para mim novamente. Vou trabalhar muito por isso - completou o jogador do Incheon United.