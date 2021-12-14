Em alta após ótimo ano no Confiança, João Paulo fala sobre momento positivo na carreira

Titular do Confiança na temporada, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, falou sobre o bom momento que vive na carreira. Feliz com a temporada que fez, apesar do rebaixamento do Dragão para a Série C do Brasileirão, o jogador destacou o trabalho forte que realizou.Galo fecha com Adidas: veja os contratos de fornecedoras com clubes do Brasil

- Esse ano foi muito especial para mim. Estou feliz por ter tido uma temporada tão regular, intensa e de alto nível. Trabalhei muito para que as coisas acontecessem como estava planejando. Estou muito feliz - afirmou.

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Segundo o jogador, a meta agora, é definir seu futuro.

- Estamos conversando e definindo tudo. Estou muito motivado para essa próxima temporada e espero que seja um ótimo ano novamente - concluiu.