Em alta após bom Paulistão com a Ferroviária, Xandão quer definir futuro

Titular e um dos principais destaques da Ferroviária no último Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, falou sobre o bom momento que vive após esse primeiro semestre na Locomotiva. Segundo o jogador, esses últimos meses foram muito positivos.
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- O Campeonato Paulista com a camisa da Ferroviária foi muito bom para mim. Estou feliz com tudo que fiz neste primeiro semestre e focado em definir meu futuro o quanto antes. Espero estar em um clube nos próximos dias. - disse.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador da Ferrinha, a parte física tem sido seu foco no momento.
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- Fisicamente estou muito bem, trabalhando muito para manter isso 100%. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para estar voando quando definir o clube. - concluiu.