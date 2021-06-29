Em alta após ano no Bahrein, Bruno Nascimento fala sobre ótimo momento na carreira

Em alta após ótimo ano com a camisa do Khalidiya, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o ano perfeito que teve. Segundo o defensor, o crescimento que teve foi importante para sua carreira.
Veja a tabela da Eurocopa- Tive um ano muito especial no Bahrein e isso foi consequência de um trabalho forte que fiz ao longo da temporada. Estou feliz com tudo que tenho passado e com o crescimento que tive no Bahrein - afirmou o jogador brasileiro do Khalidiya.
Ainda de acordo com o defensor brasileiro, seu desejo é definir o futuro o quanto antes.
- Meu objetivo é resolver meu destino nos próximos dias. Temos algumas situações e as coisas estão começando a se definir - concluiu o zagueiro brasileiro.