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futebol

Em alta após ano no Bahrein, Bruno Nascimento fala sobre ótimo momento na carreira

Zagueiro brasileiro passa por ótimo momento atuando pela equipe do Khalidiya, do Bahrein
...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 20:26
Crédito: (Divulgação / Khalidyia
Em alta após ótimo ano com a camisa do Khalidiya, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, falou sobre o ano perfeito que teve. Segundo o defensor, o crescimento que teve foi importante para sua carreira.
Veja a tabela da Eurocopa- Tive um ano muito especial no Bahrein e isso foi consequência de um trabalho forte que fiz ao longo da temporada. Estou feliz com tudo que tenho passado e com o crescimento que tive no Bahrein - afirmou o jogador brasileiro do Khalidiya.
Ainda de acordo com o defensor brasileiro, seu desejo é definir o futuro o quanto antes.
- Meu objetivo é resolver meu destino nos próximos dias. Temos algumas situações e as coisas estão começando a se definir - concluiu o zagueiro brasileiro.

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