Em acordo com nova diretoria, Edgard Montemor deixa Botafogo-PB

Crédito: Divulgação/ Botafogo-PB

Contratado após o fim do Campeonato Paulista, quando ajudou o Santo André na histórica campanha da equipe do ABC na competição, o executivo de futebol Edgard Montemor deixou o Botafogo-PB na última quinta-feira, após se reunir com a nova diretoria do clube, agora comandado por Alexandre Cavalcanti, eleito no último domingo.

- Como todos sabem, o Botafogo atravessa um momento político muito conturbado. Conversei com a nova diretoria e chegamos a conclusão que temos uma ideia diferente em relação a gestão de um departamento de futebol. Por esse motivo, optamos, em comum acordo, por encerrar o vínculo de forma antecipada. Foram três meses de muito trabalho, com bastante empenho e dedicação para tentar recolocar o Botafogo em seu devido lugar - disse Edgard.

- Tivemos alguns obstáculos, mas guardarei sempre comigo um carinho especial pelo clube e pela apaixonada torcida do Belo. Desejo sucesso aos atletas, funcionários e para a comissão técnica. Vamos seguir rumos diferentes, mas torço para que tudo aconteça da melhor forma possível e que o Botafogo consiga terminar bem esta Série C e conquistar a vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. É um grande clube e me sinto honrado por ter feito parte deste trabalho - completou.