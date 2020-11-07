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futebol

Em acordo com nova diretoria, Edgard Montemor deixa Botafogo-PB

Executivo de Futebol estava no clube desde agosto após ótima campanha com o Santo André pelo Campeonato Paulista
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Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 20:35
Crédito: Divulgação/ Botafogo-PB
Contratado após o fim do Campeonato Paulista, quando ajudou o Santo André na histórica campanha da equipe do ABC na competição, o executivo de futebol Edgard Montemor deixou o Botafogo-PB na última quinta-feira, após se reunir com a nova diretoria do clube, agora comandado por Alexandre Cavalcanti, eleito no último domingo.
- Como todos sabem, o Botafogo atravessa um momento político muito conturbado. Conversei com a nova diretoria e chegamos a conclusão que temos uma ideia diferente em relação a gestão de um departamento de futebol. Por esse motivo, optamos, em comum acordo, por encerrar o vínculo de forma antecipada. Foram três meses de muito trabalho, com bastante empenho e dedicação para tentar recolocar o Botafogo em seu devido lugar - disse Edgard.
- Tivemos alguns obstáculos, mas guardarei sempre comigo um carinho especial pelo clube e pela apaixonada torcida do Belo. Desejo sucesso aos atletas, funcionários e para a comissão técnica. Vamos seguir rumos diferentes, mas torço para que tudo aconteça da melhor forma possível e que o Botafogo consiga terminar bem esta Série C e conquistar a vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. É um grande clube e me sinto honrado por ter feito parte deste trabalho - completou.
O Botafogo-PB entrou em campo na tarde deste sábado, na abertura da 14ª rodada do Grupo A da Série C do Brasileirão. Na reestreia de Evaristo Piza, o Belo goleou o Imperatriz-MA por 7 a 0, que matematicamente rebaixado para quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

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