Em 24 horas, Figueirense se aproxima e recua sobre a chegada de Jonatas Belusso

Crédito: Mourão Panda/América-MG

Durou menos de um dia a expectativa do torcedor do Figueirense (e até mesmo do treinador Elano) em poder contar com mais reforço para o sistema ofensivo da equipe, Jonatas Belusso.

jonatas tem seus direitos ligados ao América-MG, mas teve como sua última equipe o Juventude e estava em tratativas para reforçar o Figueira, algo reconhecido pelo clube em nota oficial emitida sobre o caso nessa quarta-feira (16).

Todavia, de acordo com a avaliação feita, a recuperação física do atleta de 32 anos de idade que não atua desde a temporada passada (mais precisamente em novembro de 2019) seria maior do que a equipe Alvinegra estaria disposta a aguardar.