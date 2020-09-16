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futebol

Em 24 horas, Figueirense se aproxima e recua sobre a chegada de Jonatas Belusso

Atleta que chegaria por empréstimo do América-MG ao clube de Florianópolis terá período de retomada aos gramados maior do que a equipe deseja...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:04

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 15:04
Crédito: Mourão Panda/América-MG
Durou menos de um dia a expectativa do torcedor do Figueirense (e até mesmo do treinador Elano) em poder contar com mais reforço para o sistema ofensivo da equipe, Jonatas Belusso.
jonatas tem seus direitos ligados ao América-MG, mas teve como sua última equipe o Juventude e estava em tratativas para reforçar o Figueira, algo reconhecido pelo clube em nota oficial emitida sobre o caso nessa quarta-feira (16).
Todavia, de acordo com a avaliação feita, a recuperação física do atleta de 32 anos de idade que não atua desde a temporada passada (mais precisamente em novembro de 2019) seria maior do que a equipe Alvinegra estaria disposta a aguardar.
Assim, o avante revelado no Toledo-PR será devolvido ao Juventude onde seguirá com a reabilitação após sofrer uma séria contusão no ligamento cruzado do joelho direito e, depois disso, ainda lidar com desconfortos musculares.

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