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Em 2012, LANCE! apurou que Guardiola queria treinar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Sem clube na época, Guardiola se colocou à disposição da CBF para treinar a Canarinho...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 17:47

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:47

Nesta quinta-feira (7), o diário espanhol "MARCA" afirmou que a CBF tem o nome de Pep Guardiola como principal objeto de desejo para substituir Tite ao fim da Copa do Mundo de 2022. A ligação envolvendo o nome do atual treinador do Manchester City e a Seleção Brasileira não é nenhuma novidade. O ano era 2012. Em novembro, a Seleção Brasileira estava sem técnico após a demissão de Mano Menezes e a CBF procurava um novo comandante de olho na disputa da Copa do Mundo de 2014, que seria disputada justamente em território brasileiro.
A fonte do LANCE! fez questão de afirmar que “se Pep treinar a Seleção ele será campeão do mundo, pode dizer isto ao presidente da CBF".
Contudo, a CBF deu de ombros para o desejo de Pep Guardiola noticiado pelo LANCE! e preferiu apostar em um velho conhecido, Luiz Felipe Scolari, para comandar a Seleção Brasileira na Copa de 2014.
Crédito: AcapadoLANCE!dodia24/11/2012trouxeodesejodeGuardiolaemtreinaraSeleção(Foto:Reprodução

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