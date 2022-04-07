Em 2012, LANCE! apurou que Guardiola queria treinar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Nesta quinta-feira (7), o diário espanhol "MARCA" afirmou que a CBF tem o nome de Pep Guardiola como principal objeto de desejo para substituir Tite ao fim da Copa do Mundo de 2022. A ligação envolvendo o nome do atual treinador do Manchester City e a Seleção Brasileira não é nenhuma novidade. O ano era 2012. Em novembro, a Seleção Brasileira estava sem técnico após a demissão de Mano Menezes e a CBF procurava um novo comandante de olho na disputa da Copa do Mundo de 2014, que seria disputada justamente em território brasileiro.