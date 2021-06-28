Em 1996, Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, foi vilão em disputa de pênaltis contra a Alemanha na Euro

Crédito: Matt Dunham / POOL / AFP

26 de junho de 1996. Estádio de Wembley. A Inglaterra disputa uma vaga na final de uma Eurocopa contra a Alemanha. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os pênaltis decidiriam quem seria o adversário da República Tcheca na decisão. Após 10 pênaltis cobrados com perfeição, o zagueiro Gareth Southgate, que foi titular durante toda competição, foi para a marca da cal e acabou desperdiçando a penalidade para a seleção inglesa. Na batida seguinte, Möller converteu e classificou a Alemanha, que foi campeã na grande final, também em Wembley. O fantasma da Euro 1996 ainda é vivo na memória dos torcedores ingleses, que tinham naquela edição, sediada na Inglaterra, a grande chance de conquistar o primeiro título expressivo desde a Copa do Mundo de 1996. Coincidentemente, os ingleses venceram a Alemanha naquela final controversa.

Antes da partida desta terça-feira, Southgate não quis pensar no passado e afirmou que o jogo em Wembley será uma oportunidade de criar uma nova história na seleção inglesa.

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Kopke, em entrevista ao diário inglês 'Mirror', relembrou o seu grande momento no palco máximo do futebol inglês, onde ele literalmente jogou para longe o sonho inglês.

- É claro que estávamos preparados para uma possível disputa de pênaltis e eu analisei antecipadamente os possíveis batedores ingleses. Quando chega a hora e a partida vai para a disputa de pênaltis, você está ciente do seu papel fundamental e da sua responsabilidade como goleiro, e é por isso que eu estava altamente concentrado. Os primeiros cinco pênaltis da Inglaterra foram muito bem batidos, o do Southgate foi o primeiro não bem colocado e consegui defender - relembrou.

O ex-goleiro alemão também elogiou Southgate em sua carreira como treinador e destacou que está ansioso para reencontrar o 'velho amigo' nesta terça, em Wembley.

- Eu acho que é uma história muito boa que Gareth Southgate esteja agora tendo uma ótima carreira de treinador, estou realmente ansioso para vê-lo novamente - finalizou.