Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em 1996, Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, foi vilão em disputa de pênaltis contra a Alemanha na Euro
futebol

Em 1996, Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, foi vilão em disputa de pênaltis contra a Alemanha na Euro

Atual treinador da Inglaterra perdeu um pênalti decisivo que culminou na eliminação da seleção inglesa contra a Alemanha, adversária desta terça-feira, em Wembley
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:35

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:35

Crédito: Matt Dunham / POOL / AFP
26 de junho de 1996. Estádio de Wembley. A Inglaterra disputa uma vaga na final de uma Eurocopa contra a Alemanha. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os pênaltis decidiriam quem seria o adversário da República Tcheca na decisão. Após 10 pênaltis cobrados com perfeição, o zagueiro Gareth Southgate, que foi titular durante toda competição, foi para a marca da cal e acabou desperdiçando a penalidade para a seleção inglesa. Na batida seguinte, Möller converteu e classificou a Alemanha, que foi campeã na grande final, também em Wembley. O fantasma da Euro 1996 ainda é vivo na memória dos torcedores ingleses, que tinham naquela edição, sediada na Inglaterra, a grande chance de conquistar o primeiro título expressivo desde a Copa do Mundo de 1996. Coincidentemente, os ingleses venceram a Alemanha naquela final controversa.
Antes da partida desta terça-feira, Southgate não quis pensar no passado e afirmou que o jogo em Wembley será uma oportunidade de criar uma nova história na seleção inglesa.
+ VEJA A TABELA DA EUROCOPA E SIMULE RESULTADOS
Kopke, em entrevista ao diário inglês 'Mirror', relembrou o seu grande momento no palco máximo do futebol inglês, onde ele literalmente jogou para longe o sonho inglês.
- É claro que estávamos preparados para uma possível disputa de pênaltis e eu analisei antecipadamente os possíveis batedores ingleses. Quando chega a hora e a partida vai para a disputa de pênaltis, você está ciente do seu papel fundamental e da sua responsabilidade como goleiro, e é por isso que eu estava altamente concentrado. Os primeiros cinco pênaltis da Inglaterra foram muito bem batidos, o do Southgate foi o primeiro não bem colocado e consegui defender - relembrou.
O ex-goleiro alemão também elogiou Southgate em sua carreira como treinador e destacou que está ansioso para reencontrar o 'velho amigo' nesta terça, em Wembley.
- Eu acho que é uma história muito boa que Gareth Southgate esteja agora tendo uma ótima carreira de treinador, estou realmente ansioso para vê-lo novamente - finalizou.
Quando a bola rolar, às 13h (de Brasília) desta terça, o treinador inglês terá a chance de ouro de exorcizar o fantasma de 1996 e reescrever seu nome na história do futebol britânico para, quem sabe, levar a Inglaterra ao seu primeiro título de Eurocopa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Saúde em dia: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados