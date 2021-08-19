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futebol

Elvinho, do América-RN, projeta Clássico Rei e destaca: 'Cada jogo é uma final'

Jogador do América-RN sonha com nono jogo invicto e terceira vitória consecutiva na Série D do Brasileirão; caso triunfe contra o ABC, o Mecão assume a ponta do Grupo A-3...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 17:37
Crédito: Canindé Pereira/América FC
Segundo colocado do grupo A-3 da Série D do Brasileirão, o América-RN vive um bom momento na disputa pela classificação para a próxima fase. Invicto há oito jogos, o time potiguar mantém uma distância de apenas um ponto do ABC, primeiro colocado. A última derrota do Mecão na competição, inclusive, aconteceu contra o Alvinegro Potiguar.
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O ABC é justamente o próximo adversário do América-RN na Série D. De olho na primeira colocação do grupo, o meia Elvinho comemorou o bom momento que o Mecão vive no campeonato e frisou que o grupo encara cada jogo como uma final.- É uma sequência boa que nos dá confiança para ir em busca de mais uma vitória. Sabemos que cada jogo é uma final e o grupo todo está focado em um só propósito, que é ficarmos na parte de cima da tabela. Precisamos garantir a classificação e melhorar a cada jogo -, declarou o meia Elvinho.
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Aos 29 anos, Elvinho vive uma das suas melhores fases na carreira. Contratado pelo América-RN no começo de 2021, o meia-atacante paulista caiu nas graças do grupo do Mecão e se tornou peça importante na disputa da Série D. Em 11 jogos, já são três gols e duas assistências. - Fico muito feliz pelo momento. Agradeço a Deus por estar ajudando minha equipe. Espero ajudar mais ainda com gols e assistências e também taticamente - diz o jogador.
América e ABC se enfrentam neste domingo, às 16h, no Frasqueirão, em partida válida pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Clássico Rei terá transmissão da Eleven Sports.

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