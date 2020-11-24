Elton Arábia quer brigar por artilharia e acesso com clube árabe

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O meia-atacante Elton Arábia, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, revelou o desejo de conquistar o acesso com o Al Hamriyah nesta temporada nos Emirados Árabes. Focado neste objetivo, o jogador elogiou o projeto apresentado pelo clube.

- O projeto que o clube tem feito ao longo dos últimos anos tem sido muito bom. Este ano, houve um investimento grande para que pudéssemos conquistar o acesso. Vamos trabalhar focando nisso. Queremos colocar o Hamriyah na primeira divisão do país - disse.

Segundo o atleta, que foi revelado pelo Corinthians e tem passagens por CRB e Sport Recife, sua meta pessoal é conquistar a artilharia do ano no clube.