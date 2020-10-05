Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elton Arábia foca em grande ano no Al Hamriyah e espera fazer história

Meio-campista afirma estar motivado no clube
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 11:01

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:01

Crédito: Divulgação
O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, fechou com o Al Hamriyah, dos Emirados Árabes, e já projetou uma grande temporada com a camisa do clube. Segundo o jogador, sua meta é construir uma história de títulos e boas exibições no clube.
- Estou muito motivado com esse projeto e focado em construir a minha história no clube e no país. Vou trabalhar muito para que essa temporada seja de grandes conquistas para todos no clube. Sem dúvida, estou confiante no projeto e espero que os próximos meses sejam bons para todos - disse.
Segundo o atleta, a meta do clube é conquistar o acesso esse ano.
- Vamos lutar para que a equipe possa estar na primeira divisão na próxima temporada. O grupo tem potencial e vai se dedicar ao máximo por isso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados