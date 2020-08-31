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Elton Arábia fala sobre ótimo momento no Al Wehda e quer melhorar números no país

Meia vem atuando na equipe titular do clube
...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 10:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 10:25
Crédito: Elton Arábia vive bom momento na carreira (Divulgação
O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que está no Al Wedda desde o início da temporada, falou sobre o bom momento que vive na carreira neste seu retorno à Arábia Saudita. Segundo o jogador, sua fase tem sido muito especial nos últimos meses e sua meta é melhorar os números no clube.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que retornei ao futebol árabe. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para ajudar o grupo e para conquistar meus objetivos. Vou continuar me empenhando muito para melhorar ainda mais meus números no clube - disse.
Segundo o atleta, a expectativa de todos é terminar bem o campeonato.
- Estamos trabalhando muito para terminarmos o campeonato com vitórias. Esse é o desejo de todos aqui.

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