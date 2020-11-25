Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Elton Arábia deixa Al Hamriyah e não descarta retorno ao Brasil

Meia deve retornar ao futebol brasileiro
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:21

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:21

Crédito: Brasileiro rescindiu seu contrato com clube árabe (Divulgação
O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, e estava defendendo as cores do Al Hamriyah nesta temporada nos Emirados Árabes, rescindiu com o clube e está livre no mercado. Segundo o jogador, que já atuou no Sport, a decisão foi em comum acordo.
- Conversamos e achamos melhor a rescisão, que foi em comum acordo. Agradeço ao clube pelo tempo que passei nele, aos companheiros de grupo e à todos os envolvidos. Procurei honrar e trabalhar ao máximo neste período que estive defendendo as cores do clube - disse.
Segundo o atleta, há a possibilidade de permanecer no futebol árabe e até mesmo retornar ao Brasil.
- Nada está descartado. Tenho algumas possibilidades aqui no mercado árabe. Posso retornar ao Brasil também. Vamos analisar agora como serão os próximos passos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados