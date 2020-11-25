Elton Arábia deixa Al Hamriyah e não descarta retorno ao Brasil

Crédito: Brasileiro rescindiu seu contrato com clube árabe (Divulgação

O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, e estava defendendo as cores do Al Hamriyah nesta temporada nos Emirados Árabes, rescindiu com o clube e está livre no mercado. Segundo o jogador, que já atuou no Sport, a decisão foi em comum acordo.

- Conversamos e achamos melhor a rescisão, que foi em comum acordo. Agradeço ao clube pelo tempo que passei nele, aos companheiros de grupo e à todos os envolvidos. Procurei honrar e trabalhar ao máximo neste período que estive defendendo as cores do clube - disse.

Segundo o atleta, há a possibilidade de permanecer no futebol árabe e até mesmo retornar ao Brasil.