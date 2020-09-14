Elton Arábia assina com o Al Hamriyah, dos Emirados Árabes, e espera grande ano no novo clube

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O meia-atacante Elton Arábia, que passou os últimos dez anos na Arábia Saudita, vai atuar no Al Hamriyah, dos Emirados Árabes, nesta temporada. Segundo o jogador, sua meta é construir uma história de títulos com a camisa do novo clube.

- Estou muito feliz com esse novo desafio no Al Hamriyah nesta próxima temporada. Vou trabalhar muito para construir uma história de títulos e conquistas individuais. Estou muito motivado para fazer uma temporada de vitórias. Espero que os próximos meses sejam especiais para todos aqui no clube - disse.

Segundo o atleta, que foi revelado pelo Corinthians e tem passagens por CRB e Sport Recife, a meta do clube é conquistar o acesso este ano.