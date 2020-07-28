Eltinho quer crescimento do Al Wehda e foca em melhorar números

Crédito: Eltinho é um dos destaques do clube árabe (Divulgação

O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, destacou o desejo do elenco do Al Wehda melhorar seu rendimento nas próximas semanas. Um dos destaques da atual equipe, o jogador, que também atuou nos Emirados Árabes e Sport, disse que a meta do grupo é crescer de produção na temporada.

- Estamos em um ritmo bom e queremos intensificar ainda mais nos próximos dias. Vejo o grupo muito focado e motivado para melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos nos dedicar ao máximo para manter um ritmo forte e para evoluir. O elenco está muito motivado para isso - disse.

Segundo o atleta, seu desejo é melhorar os números no clube.