Eltinho quer crescimento do Al Wehda e foca em melhorar números

O meia-atacante Elton Arábia, ex-Corinthians e CRB, destacou o desejo do elenco do Al Wehda melhorar seu rendimento nas próximas semanas. Um dos destaques da atual equipe, o jogador, que também atuou nos Emirados Árabes e Sport, disse que a meta do grupo é crescer de produção na temporada.
- Estamos em um ritmo bom e queremos intensificar ainda mais nos próximos dias. Vejo o grupo muito focado e motivado para melhorar o rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos nos dedicar ao máximo para manter um ritmo forte e para evoluir. O elenco está muito motivado para isso - disse.
Segundo o atleta, seu desejo é melhorar os números no clube.
- Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números no clube e no país. Tenho trabalhado muito para manter essa história bonita que construí no país.