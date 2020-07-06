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Eltinho espera boa sequência com o Al Wehda e quer manter equipe entre primeiros colocados no Árabe

Meia foi um dos destaques do CRB em 2019
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LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 14:02

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:02

Crédito: Eltinho que sucesso com atual equipe no futebol árabe (Divulgação
O meia-atacante Eltinho, ex-Corinthians e CRB, destacou o desejo de iniciar uma boa sequência com a equipe na reta final da temporada. Feliz com a volta, o jogador, que também atuou pelo Sport, destacou sua motivação e falou sobre a importância do grupo terminar bem o campeonato este ano.
- Vamos lutar muito para que essa reta final de temporada seja de grandes resultados para o grupo e para que possamos terminar bem o ano, com conquistas. O grupo vai se doar ao máximo para vencer as partidas que restam no campeonato para que possamos encerrar bem a temporada - disse.
Segundo o atleta, seu momento tem sido muito especial.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que voltei à Arábia Saudita. Agora é manter a intensidade para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube.

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