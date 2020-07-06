Eltinho espera boa sequência com o Al Wehda e quer manter equipe entre primeiros colocados no Árabe

Crédito: Eltinho que sucesso com atual equipe no futebol árabe (Divulgação

O meia-atacante Eltinho, ex-Corinthians e CRB, destacou o desejo de iniciar uma boa sequência com a equipe na reta final da temporada. Feliz com a volta, o jogador, que também atuou pelo Sport, destacou sua motivação e falou sobre a importância do grupo terminar bem o campeonato este ano.

- Vamos lutar muito para que essa reta final de temporada seja de grandes resultados para o grupo e para que possamos terminar bem o ano, com conquistas. O grupo vai se doar ao máximo para vencer as partidas que restam no campeonato para que possamos encerrar bem a temporada - disse.

Segundo o atleta, seu momento tem sido muito especial.