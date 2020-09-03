Elogiado por Xavi, Guilherme Torres celebra estreia com goleada no Qatar

O volante Guilherme Torres fez sua estreia com a camisa do Al-Sadd, do Qatar. Nesta quinta-feira, o brasileiro foi titular e atuou os 90 minutos na goleada de sua equipe por 5 a 1 sobre o Al-Khuraitiat, pela primeira rodada da liga nacional.- Estou muito feliz com esse meu primeiro jogo aqui no Al-Sadd. Todos me receberam muito bem e me senti à vontade nesta estreia. Conseguimos um grande resultado, expressivo e temos de seguir com esse pensamento, de ter grandes vitórias e chegar ao nosso objetivo - ressaltou Guilherme.
Após a partida, o técnico Xavi elogiou muito a participação do volante.
- Estou feliz com o grande resultado que atingimos hoje. O Guilherme apresentou um nível de atuação muito diferenciado. Espero que continuemos nessa qualidade - disse o comandante do Al Sadd.
Revelado nas categorias de base da Portuguesa, Guilherme Torres ganhou projeção atuando no Corinthians. Antes de chegar ao Qatar, o volante construiu sua carreira na Europa atuando por Udinese, da Itália, La Coruña, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia, onde foi campeão nacional em 2020.