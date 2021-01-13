Elogiado por Guardiola, Cancelo diz ser fã do treinador: 'Uma das razões que me fez vir ao Manchester City'

- É um motivo de orgulho ouvir alguém como Guardiola dizer isso sobre mim. Só tenho de fazer o meu trabalho, contribuir com as minhas capacidades e ajudar a equipe a atingir os objetivos. Uma das razões que me trouxe para o City foi ser treinado por ele. Quando era criança, acompanhava o Barcelona e gostava do estilo de jogo que implementou no clube. Foi por isso que decidi vir - começou dizendo o lateral.- Com ele a aprendizagem é contínua. É um grande treinador, os jogadores aprendem todos os dias e melhoram tática e tecnicamente. Tanto eu como os meus companheiros sentimos que, com ele, melhoramos dia após dia. É, sem dúvida, um treinador exigente - completou.