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Elogiado por Guardiola, Cancelo diz ser fã do treinador: 'Uma das razões que me fez vir ao Manchester City'

Lateral português revelou que acompanhava o Barcelona
quando o comandante espanhol treinava a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 10:34

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:34

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Muito elogiado por Pep Guardiola, João Cancelo revelou ser fã do treinador espanhol. Em grande fase no Manchester City, o lateral português disse que o comandante dos Citizens foi um dos motivos pelo qual ele escolheu jogar no clube inglês.
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- É um motivo de orgulho ouvir alguém como Guardiola dizer isso sobre mim. Só tenho de fazer o meu trabalho, contribuir com as minhas capacidades e ajudar a equipe a atingir os objetivos. Uma das razões que me trouxe para o City foi ser treinado por ele. Quando era criança, acompanhava o Barcelona e gostava do estilo de jogo que implementou no clube. Foi por isso que decidi vir - começou dizendo o lateral.- Com ele a aprendizagem é contínua. É um grande treinador, os jogadores aprendem todos os dias e melhoram tática e tecnicamente. Tanto eu como os meus companheiros sentimos que, com ele, melhoramos dia após dia. É, sem dúvida, um treinador exigente - completou.
Cancelo também falou sobre a difícil adaptação ao futebol inglês, mas acredita já estar integrado na equipe.
- Foi difícil. Mudamos de país, de clima, de campeonato e tudo é diferente. É preciso se adaptar o mais rápido possível, mas por vezes é difícil. Agora me sinto integrado na equipe e adaptado ao país e só quero melhorar semana após semana.

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