Elogiado por Ceni, volante vê Fortaleza com capacidade de fazer grande jogo contra o Corinthians

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Depois de conseguir a primeira vitória na competição, diante do Goiás, por 3 a 1, o Fortaleza vai encarar o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera. O volante Ronald foi um dos destaques do triunfo na quarta rodada do Brasileirão e pregou respeito ao adversário, mas destacou que o Leão não teme o Alvinegro do Parque São Jorge.

- O Corinthians é um time difícil de ser batido em sua arena, mas não podemos ter medo. Só o fato de não ter torcida já é algo que nos favorece. Acabamos de vencer um grande rival em seus domínios. Podemos repetir o feito em São Paulo - argumentou o meio-campista do clube cearense.

Na última rodada, depois da vitória sobre o Goiás, Ronald foi bastante elogiado pelo técnico Rogério Ceni. Para o jogador, o reconhecimento do treinador é mais uma motivação na busca por outra excelente partida.

- O professor Rogério sabe tudo de futebol. Foram muitos anos competindo em mais alto nível e ganhando tudo o que podia. Além disso, conhece muito bem o Corinthians. Fico feliz com suas palavras e estou bastante animado para esse grande duelo - finalizou.