AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Elogiado por Ceni, volante vê Fortaleza com capacidade de fazer grande jogo contra o Corinthians
futebol

Elogiado por Ceni, volante vê Fortaleza com capacidade de fazer grande jogo contra o Corinthians

Ronald foi um dos destaques da vitória do Fortaleza por 3 a 1, contra o Goiás, fora de casa, na quarta rodada do Brasileirão destacou que o Leão não teme o adversário desta quarta...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 19:06
Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
Depois de conseguir a primeira vitória na competição, diante do Goiás, por 3 a 1, o Fortaleza vai encarar o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera. O volante Ronald foi um dos destaques do triunfo na quarta rodada do Brasileirão e pregou respeito ao adversário, mas destacou que o Leão não teme o Alvinegro do Parque São Jorge.
- O Corinthians é um time difícil de ser batido em sua arena, mas não podemos ter medo. Só o fato de não ter torcida já é algo que nos favorece. Acabamos de vencer um grande rival em seus domínios. Podemos repetir o feito em São Paulo - argumentou o meio-campista do clube cearense.
Na última rodada, depois da vitória sobre o Goiás, Ronald foi bastante elogiado pelo técnico Rogério Ceni. Para o jogador, o reconhecimento do treinador é mais uma motivação na busca por outra excelente partida.
- O professor Rogério sabe tudo de futebol. Foram muitos anos competindo em mais alto nível e ganhando tudo o que podia. Além disso, conhece muito bem o Corinthians. Fico feliz com suas palavras e estou bastante animado para esse grande duelo - finalizou.
Após quatro rodadas disputadas, o Fortaleza está na 16ª posição do Brasileiro, com quatro pontos, resultado de uma vitória, um empate e duas derrotas.
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ministro André Mendonça preside sessão da 2ª turma do STF.
Mendonça e ministro da Justiça se reúnem, e governo Lula deve evitar conflito jurídico entre PF e STF
Investigadores do Cenipa em área em Vinhedo (SP) com destroços da aeronave da Voepass que caiu na última sexta feira (9)
PF indicia 16 em investigação de queda do avião da Voepass que deixou 62 mortos
Imagem de destaque
Batata-doce: 3 receitas práticas e ricas em proteínas para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados