Elogiado por Alex, Pedrinho comemora renovação com o São Paulo e campanha do time sub-20

Crédito: Reprodução/Facebook

Camisa 10 e destaque do time sub-20 do São Paulo, Pedrinho marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 2 do Tricolor diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O meia é um dos principais jogadores do time que é líder do campeonato, com 29 pontos conquistados.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O jogador falou sobre a preparação e a atuação da equipe no Choque-Rei.

- O time inteiro estava muito focado na partida. Falamos bastante sobre a parte inicial da partida, que era muito importante começar o jogo muito ligado, e foi o que aconteceu. Começamos o jogo em uma intensidade muito alta e fizemos o que trabalhamos durante a semana. É importante manter os pés no chão, somos líderes da competição, mas não chegamos em lugar nenhum ainda. Vamos continuar trabalhando forte para alcançar nossos objetivos - afirma Pedrinho.

O ex-jogador Alex de Souza, atual treinador da equipe da base do São Paulo, que foi um grande meia do futebol brasileiro, recentemente em entrevista elogiou Pedro Vilhena e afirmou que viu muita qualidade no jogador, inclusive comparando com suas características quando era jogador. O jovem de 19 anos elogia o treinador e agradece pela oportunidade.

- O Alex é uma pessoa incrível, teve uma carreira de atleta que não preciso nem comentar, mas mesmo assim sempre está disposto a nos ensinar e aprender todos os dias. Por eu jogar na mesma posição que ele, sempre me dá dicas e atalhos da posição. Me inspiro muito nele - comentou o jovem meia.

Seu contrato com o São Paulo ia até junho de 2022, mas foi prorrogado por mais duas temporadas, terminando apenas em 2024. Pedrinho está no São Paulo desde os 10 anos de idade e sempre foi destaque nas categorias de base do clube. O meia se mostrou feliz em renovar com o Tricolor do Morumbi.

- O melhor sentimento possível, renovar meu contrato com o clube que me acolheu quando eu tinha apenas 10 anos é muito gratificante pra mim. Apenas agradecer a todos pelo que fizeram e fazem por mim até hoje, como atleta e ser humano - agradeceu.

O técnico do time principal, Hernán Crespo, acompanha a base de perto e, recentemente relacionou Pedrinho para a partida contra o Grêmio. O atleta vem chamando a atenção da comissão técnica do profissional, que o inscreveu na Libertadores.Pedrinho contou como foi que recebeu a notícia de que seria relacionado para o time profissional.

- Eu estava pra sair de folga quando o Biasotto me mandou mensagem dizendo que o Muricy havia falado com ele e que eu estaria relacionado para o jogo contra o Grêmio no dia seguinte. Senti uma alegria imensa. Isso significa que o trabalho aqui na base está sendo bem feito - conclui.