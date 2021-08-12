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Elogiado por Abel Ferreira, Luan, volante do São Paulo, vira 'carrasco' do Palmeiras

O volante marcou dois gols importantes contra o alviverde, em jogos decisivos da temporada. Após um clássico, Luan recebeu elogios de Abel Ferreira por seu vigor físico...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 08:00

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 08:00

Crédito: STAFF Images/Conmebol
Na última terça-feira (10), o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. Com o empate, a decisão do duelo ficou para o jogo de volta, mas um personagem ficou marcado: o volante Luan. Jogador do Tricolor, Luan já foi elogiado pelo treinador do rival, mas se tornou um carrasco, marcando gols importantes em Choque-Reis.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O elogio de Abel Ferreira marcou um momento bem humorado entre os rivais durante a disputa da final do Campeonato Paulista de 2021.
Após o empate por 0 a 0 no primeiro jogo, disputado no Allianz Parque, enquanto saia do estádio, Abel Ferreira cruzou por Luan, que estava dando uma entrevista à SPFCTV. No encontro, o treinador palmeirense elogiou o vigor físico do voltante são-paulino.
- Fera, tu corre pra c******! Fiquei cansado de te ver correr, meu - brincou o treinador Abel Ferreira. CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2021!
Na partida seguinte, Luan mostrou-se de fato um jogador muito importante para o São Paulo, fazendo o primeiro gol da vitória por 2 a 0​ que deu ao Tricolor o título do Campeonato Paulista, tirando o time de uma seca de títulos de mais de oito anos.
O gol em questão foi apenas o segundo da carreira do volante, que arriscou de fora da área e contou com um desvio em Felipe Melo no meio do caminho para abrir o placar da decisão.
No último confronto entre as equipes, novamente uma partida decisiva no Morumbi, mas dessa vez pela Libertadores. Mais uma vez, Luan foi o autor do primeiro gol da partida, abrindo o placar com um gol importante, pisando na entrada da área para arrematar um voleio e balançar as redes.
O gol foi, inclusive, uma amostra da evolução de Luan, que se tornou um volante com maior qualidade ofensiva, participando mais do ataque e não se prendendo tanto às funções defensivas. Esse foi o terceiro gol marcado em sua carreira, sendo dois dos três contra o Palmeiras.A decisão do duelo das quartas de final da Libertadores será na próxima terça-feira (17), às 21h, no Allianz Parque. Com o placar de 1 a 1 no Morumbi, o Palmeiras entra em campo classificado pelo 0 a 0, mas o confronto está totalmente em aberto.
Antes do clássico, porém, o São Paulo tem uma missão importante no fim de semana. No sábado (14), às 21h, o time enfrenta o Grêmio, no Morumbi, pela 16ª rodada do Brasileirão. O duelo entre dois times na parte de baixo da tabela é crucial para a luta contra o rebaixamento.

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