Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Elkeson marca um golaço de falta e Guangzhou vence a quarta seguida no Campeonato Chinês
Dois minutos após ter um gol anulado pelo VAR, atacante brasileiro deixou sua marca em cobrança de falta na vitória por 2 a 1 sobre o Shandong Luneng
Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 12:03

Crédito: Elkesson foi responsável por marcar gol importante na vitória do Guangzhou no Chinês (Sina.com
Neste domingo, o Guangzhou Evergrande, de Elkeson, Paulinho e Fernandinho, conquistou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Chinês ao bater o Shandong Luneng, de Moisés e Roger Guedes, por 2 a 1. O destaque da partida foi o golaço do brasileiro Elkeson em cobrança de falta. Com o resultado, o Guangzhou chegou aos 28 pontos, mantendo a liderança do Grupo A e, faltando ainda três rodadas para o fim da fase de grupos, assegurou vaga na próxima etapa da competição.
O Guangzhou abriu o placar com Paulinho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 23 minutos, o VAR anulou um gol de Elkeson, que estava impedido no lance. Dois minutos depois, o brasileiro acertou um lindo chute em cobrança de falta que entrou no ângulo do gol adversário, sem chances para o goleiro. Ainda deu tempo para o Shandong diminuir o placar, aos 41 minutos, após falha do goleiro do Guangzhou, dando números finais à partida.
Elkeson falou sobre a partida e sobre mais esse gol de falta marcado na temporada.
- Graças a Deus consegui acertar um belo chute na cobrança de falta, algo que venho treinando, e estou conseguindo colher os frutos. Foi um gol importante, pois minutos antes tive um anulado e pude rapidamente balançar as redes novamente. Foi uma vitória importante para a equipe, que nos mantém na liderança isolada do grupo e, o mais importante, nos garante na próxima fase da competição e nos dá confiança para essa sequência de temporada”, afirmou.
O Guangzhou Evergrande volta a campo na próxima sexta-feira, às 8h35 (horário de Brasília), contra o Henan Jianye, pela Copa da China.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados