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futebol

Elkeson marca, Guangzhou vence e lidera Campeonato Chinês

Com um a menos desde o primeiro tempo, time do atacante naturalizado
chinês derrotou o Jiangsu Suning por 2 a 1 e lidera o Grupo A
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LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 12:36

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 12:36

Crédito: Divulgação
O Guangzhou Evergrande voltou à liderança do Grupo A do Campeonato Chinês. Nesta quinta-feira (20/08), o atual campeão venceu o Jiangsu Suning por 2 a 1, com um jogador a menos desde os 36 minutos do primeiro tempo e chegou aos 15 pontos na tabela de classificação. O atacante Elkeson, de pênalti, abriu o placar, e Paulinho, aproveitando falha do goleiro, fez o segundo. Eder diminuiu para o Jiangsu.
“Sabíamos que não seria um jogo fácil. O Jiangsu tem uma bela equipe e jogadores que podem decidir na individualidade. Começamos forte e conseguimos abrir o placar. Mas logo depois tivemos um jogador expulso, o que tornou o jogo mais difícil ainda. Isso valoriza mais a nossa vitória. O time está de parabéns pela dedicação”, disse o atacante, que, mais uma vez, marcou um gol no campeonato.
Em seis jogos disputados até agora, o Guangzhou Evergrande venceu cinco e perdeu um, somando 15 pontos na liderança do Grupo A. Na próxima rodada, o time de Elkeson enfrentará o Dalian Pro na terça-feira (25/08).

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