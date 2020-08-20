Elkeson marca, Guangzhou vence e lidera Campeonato Chinês

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O Guangzhou Evergrande voltou à liderança do Grupo A do Campeonato Chinês. Nesta quinta-feira (20/08), o atual campeão venceu o Jiangsu Suning por 2 a 1, com um jogador a menos desde os 36 minutos do primeiro tempo e chegou aos 15 pontos na tabela de classificação. O atacante Elkeson, de pênalti, abriu o placar, e Paulinho, aproveitando falha do goleiro, fez o segundo. Eder diminuiu para o Jiangsu.

“Sabíamos que não seria um jogo fácil. O Jiangsu tem uma bela equipe e jogadores que podem decidir na individualidade. Começamos forte e conseguimos abrir o placar. Mas logo depois tivemos um jogador expulso, o que tornou o jogo mais difícil ainda. Isso valoriza mais a nossa vitória. O time está de parabéns pela dedicação”, disse o atacante, que, mais uma vez, marcou um gol no campeonato.