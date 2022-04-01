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futebol

Elkeson fica pela assinatura de se tornar reforço do Grêmio

Partes teriam avançado bastante nas conversas e devem fazer reunião para assinatura...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 18:57

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 18:57

O anúncio do atacante Elkeson como novo reforço do Grêmio parece ter avançado de maneira considerável nas últimas conversas entre as partes, sendo marcada uma reunião para colocar no papel o acerto verbal que já existe.>Fique devidamente atualizado com o aplicativo de resultados do LANCE!A informação, veiculada pelo portal 'ge', é de que não existem pendências a serem resolvidas por parte do clube ou do atleta, sendo a tendência que os trâmites finais da negociação sejam concluídos no início da próxima semana.
Com isso, o jogador de 32 anos de idade teria vínculo firmado até o fim da temporada 2022 e chegaria para uma posição de necessidade para o técnico Roger Machado. Nesse momento, além de Diego Souza (artilheiro nas últimas duas temporadas), a equipe tem Churín para ser centroavante, mas que deve ser emprestado em breve para o Atlético-GO.
Vivendo uma temporada de recursos mais restritos, a opção pelo investimento em Elkeson foi guiada não somente pelo aspecto técnico, mas também por conta de negociar diretamente com o jogador.
Isso porque, em dezembro do ano passado, o brasileiro naturalizado chinês (com direito a convocações para a seleção asiática) se desvinculou do Guangzhou Evergrande. Encerrando, assim, um ciclo que durava seis temporadas.
Crédito: Reprodução/InstagramElkeson

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