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Eliton comemora acerto com clube da Suécia e fala em seguir crescimento e amadurecimento na Europa

O jogador tinha outras opções, mas, junto ao seu staff, escolheu pelo cenário europeu como o lugar ideal para o seu amadurecimento...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2022 às 18:22

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 18:22

O meia Eliton acertou a sua ida para o futebol europeu nesta semana. Assim, o jogador de 23 anos de idade vai defender o Varbergs Bols FC, equipe da Suécia, após três temporadas no Red Bull Bragantino. Após o acerto, Eliton falou sobre a oportunidade de crescimento e aprendizado neste novo projeto de carreira.> Novo rico, Newcastle anuncia novo reforço: saiba quem mais está na mira- Todo mundo tem o sonho de atuar na Europa e eu não sou diferente. Aprendi e cresci muito no Red Bull Bragantino e acho que dou outro passo nesse processo. Estou muito empolgado com essa oportunidade. Tenho certeza que vou ganhar não só em termos técnicos, mas também em força e tática. Estou muito feliz com o acerto, era um passo que eu queria dar. Estou confiante e creio que só tenho a ganhar com essa oportunidade - disse o jogador, completando.
- Tenho planos e metas bem definidas para essa temporada de 2022 e tenho certeza que no Varbergs Bols FC vou cumprir. Estou ansioso para começar a jogar e iniciar o dia a dia com meus novos companheiros, num lugar diferente e com uma cultura diferente - completou.
Esta, vale lembrar, não será a primeira passagem de Eliton fora do país. Antes de chegar ao Bragantino, o meia já tinha defendido o Loko Plovdiv, da Bulgária, por exemplo.
O empresário do atleta revelou que esta foi uma escolha estudada. Murillo Moura, da EM Sports, que cuida da carreira do jogador, reforçou o discurso do atleta de 23 anos de idade. O cenário europeu e principalmente o clube foram determinantes para a tomada de decisão.
- A gente tinha algumas opções na mesa. Sentamos, conversamos, analisamos e vimos que essa proposta do Varbergs Bols FC era a que se encaixava dentro do que estávamos planejando. A estrutura, o modelo de jogo, o país, tudo isso influenciou para a tomada de decisão. Eliton é muito centrado, tem muito foco, e acho que ele vai amadurecer e crescer ainda mais nesse desafio.
Crédito: ElitonestavanoRedBullBragantino(Foto:Divulgação

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