Elisson Baiano, ex-Atlético-MG, celebra acerto com FK Skopje, da Macedônia

Depois de sete anos atuando no futebol português, o meia brasileiro Elisson Baiano acertou a sua ida para o FK Skopje, equipe da primeira divisão da Macedônia. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Elisson fez boa parte da sua carreira em Portugal. O último clube do atleta em terras lusitanas foi o Marinhense. Elisson destacou qual o principal motivo que o fez acertar com o Skopje.- Em Portugal foi um período muito importante na minha vida, tive muitos aprendizados, pude crescer como atleta e também como homem. Tenho a certeza que estou muito mais experiente, foram sete anos. Eu espero um dia poder voltar ao futebol português. O que mais me motivou a jogar na Macedônia, foi a oportunidade de representar um clube de primeira divisão. Sinto que há muito tempo merecia uma oportunidade deste gênero - disse.