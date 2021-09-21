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futebol

Elisson Baiano, ex-Atlético-MG, celebra acerto com FK Skopje, da Macedônia

Meio-campista brasileiro com passagem pelo Atlético Mineiro foi anunciado por equipe da primeira divisão da Macedônia...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:04

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 14:04
Crédito: Divulgação
Depois de sete anos atuando no futebol português, o meia brasileiro Elisson Baiano acertou a sua ida para o FK Skopje, equipe da primeira divisão da Macedônia. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, Elisson fez boa parte da sua carreira em Portugal. O último clube do atleta em terras lusitanas foi o Marinhense. Elisson destacou qual o principal motivo que o fez acertar com o Skopje.- Em Portugal foi um período muito importante na minha vida, tive muitos aprendizados, pude crescer como atleta e também como homem. Tenho a certeza que estou muito mais experiente, foram sete anos. Eu espero um dia poder voltar ao futebol português. O que mais me motivou a jogar na Macedônia, foi a oportunidade de representar um clube de primeira divisão. Sinto que há muito tempo merecia uma oportunidade deste gênero - disse.
Na temporada passada, Elisson Baiano foi um dos principais destaques do ARC Oleiros, na disputa da terceira divisão. O brasileiro marcou quatro gols e esteve presente por diversas semanas na seleção da rodada. Agora atuando na Macedônia, Elisson espera manter o nível de atuações e ajudar a equipe na busca pelos objetivos.
- A expectativa é fazer uma grande temporada com meus companheiros e deixar o clube em uma ótima posição na tabela. Estou muito focado nesta temporada, em um lugar que para mim, é tudo novo. Quero que seja um ano ainda melhor do que foi o ano passado, tanto em números individuais, como principalmente no coletivo - concluiu.

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