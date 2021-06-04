futebol

Eliminatórias, Série B... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
LanceNet

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 02:00

Crédito: AFP
A sexta-feira (4) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. Pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, o Goiás recebe o Confiança-SE, às 17h30 (horário de Brasília), no Serrinha, na cidade de Goiânia.
Começou a Segundona! Acesse a tabela de classificação atualizada da Série BMais tarde, a Seleção Brasileira entra em campo, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Equador, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.
Brasil é o líder: veja a classificação das Eliminatórias da América do SulConfira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
13h - Finlândia x Estônia Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
13h - Letônia x Lituânia Amistoso Internacional 13h Onde assistir: Estádio TNT Sports
14h30 - Espanha x Portugal Amistoso Internacional Onde assistir: TNT, Estádio TNT Sports
15h - Hungria x Chipre Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Ilhas Faroé x Islândia Amistoso InternacionalOnde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Itália x República Tcheca Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
15h45 - Eslovênia x Gibraltar Amistoso Internacional Onde assistir: Estádio TNT Sports
17h30 - Goiás x Confiança Brasileirão Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
19h - Colón x RacingCopa da Liga ArgentinaOnde assistir: Fox Sports
21h30 - Brasil x Equador Eliminatórias da Copa do Mundo Onde assistir: Globo e SporTV

