Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo serão em março de 2022

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, que as Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2022 serão disputadas de 14 a 30 de março do ano que vem. Por conta das limitações da pandemia, as partes ainda não tinham conseguido organizar a competição. Serão 9 seleções, divididas em dois grupos cada. No A, Ilhas Salomão, Taiti, Vanuatu e Tonga ou Ilhas Cook. No B, estão Nova Zelândia, Nova Caledônia, Fiji e Papua Nova-Guiné. Seriam 11, mas Samoa e Samoa Americana desistiram de participar.