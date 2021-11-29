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Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo serão em março de 2022

Torneio terá 9 seleções. Quem passar em primeiro, disputará vaga com quarto da Concacaf...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 19:49

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 19:49

A Fifa anunciou, nesta segunda-feira, que as Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo de 2022 serão disputadas de 14 a 30 de março do ano que vem. Por conta das limitações da pandemia, as partes ainda não tinham conseguido organizar a competição. Serão 9 seleções, divididas em dois grupos cada. No A, Ilhas Salomão, Taiti, Vanuatu e Tonga ou Ilhas Cook. No B, estão Nova Zelândia, Nova Caledônia, Fiji e Papua Nova-Guiné. Seriam 11, mas Samoa e Samoa Americana desistiram de participar.
Os jogos serão sempre de "ida", incluindo a semifinal e a final. Quem ganhar, vai disputar uma vaga na Copa do Mundo com o quarto do lugar da Concacaf (Américas do Norte e Latina).
Crédito: EstádioLusailvaireceberafinaldaCopadoMundode2022(Foto:Divulgação/Qatar2022

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