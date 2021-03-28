futebol

Eliminatórias da Europa: veja os resultados de domingo

Quinze partidas de seis grupos diferentes agitaram o domingo de Eliminatórias nos gramados europeus...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 18:53

LanceNet

Crédito: Divulgação / UEFA
Neste domingo, a segunda rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 seguiu sendo realizada. A bola rolou em um total de quinze partidas válidas por seis grupos diferentes no continente europeu. O LANCE! traz os resultados do dia.Veja os resultados de domingo:
GRUPO BGeórgia 1x2 EspanhaKosovo 0x3 Suécia
GRUPO CBulgária 0x2 ItáliaSuíça 1x0 Lituânia
GRUPO DCazaquistão 0x2 FrançaUcrânia 1x1 Finlândia
GRUPO FDinamarca 8x0 MoldáviaÁustria 3x1 Ilhas FaroésIsrael 1x1 Escócia
GRUPO IAlbânia 0x2 InglaterraPolônia 3x0 AndorraSan Marino 0x3 Hungria
GRUPO JArmênia 2x0 IslândiaMacedônia do Norte 5x0 LiechtensteinRomênia 0x1 Alemanha

