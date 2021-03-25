Eliminatórias da Europa tem início: veja os resultados do dia

Nesta quinta-feira, a primeira rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 seguiu sendo realizada. A bola rolou em um total de treze partidas válidas por cinco grupos diferentes no continente europeu. O LANCE! traz os resultados do dia.
GRUPO BEspanha 1x1 GréciaSuécia 1x0 Geórgia
GRUPO CBulgária 1x3 SuíçaItália 2x0 Irlanda do Norte
GRUPO FIsrael 0x2 DinamarcaMoldávia 1x1 Ilhas FaroésEscócia 2x2 Áustria
GRUPO IAndorra 0x1 AlbâniaInglaterra 5x0 San MarinoHungria 3x3 Polônia
GRUPO JAlemanha 3x0 IslândiaLiechtenstein 0x1 ArmêniaRomênia 3x2 Macedônia do Norte
