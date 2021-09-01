Eliminatórias da Europa: confira todos os resultados do dia

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo tiveram sequência nesta quarta-feira, com um total de trezes partidas ocorrendo por cinco grupos diferentes. O grande destaque do dia foi a virada de Portugal sobre a Irlanda com um show de Cristiano Ronaldo.
GRUPO A
Luxemburgo 2x1 Azerbaijão
Portugal 2x1 Irlanda
GRUPO DCazaquistão 2x2 UcrâniaFrança 1x1 Bósnia
GRUPO FDinamarca 2x0 EscóciaIlhas Faroés 0x3 IsraelMoldávia 0x2 Áustria
GRUPO GLetônia 3x1 GilbraltarNoruega 1x1 HolandaTurquia 2x2 Montenegro
GRUPO HMalta 3x0 ChipreRússia 0x0 CroáciaEslovênia 1x1 Eslováquia