Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Eliminatórias da Europa: confira todos os resultados do dia

Após treze partidas por cinco grupos diferentes, Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 tiveram sequência nesta quarta-feira...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 18:08

Crédito: Divulgação / UEFA
As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo tiveram sequência nesta quarta-feira, com um total de trezes partidas ocorrendo por cinco grupos diferentes. O grande destaque do dia foi a virada de Portugal sobre a Irlanda com um show de Cristiano Ronaldo.
Veja a tabela das EliminatóriasVEJA OS RESULTADOS DO DIAGRUPO ALuxemburgo 2x1 AzerbaijãoPortugal 2x1 Irlanda
GRUPO DCazaquistão 2x2 UcrâniaFrança 1x1 Bósnia
GRUPO FDinamarca 2x0 EscóciaIlhas Faroés 0x3 IsraelMoldávia 0x2 Áustria
GRUPO GLetônia 3x1 GilbraltarNoruega 1x1 HolandaTurquia 2x2 Montenegro
GRUPO HMalta 3x0 ChipreRússia 0x0 CroáciaEslovênia 1x1 Eslováquia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados