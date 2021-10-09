Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Eliminatórias da Europa: confira os resultados deste sábado

Com quatorze partidas disputadas em seis diferentes grupos, Eliminatórias da Europa para Copa de Mundo de 2022 tiveram sequência...
LanceNet

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 17:58

Crédito: Divulgação / UEFA
Com um total de quatorze partidas disputadas em seis diferentes grupos, as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 tiveram sequência em seus confrontos neste sábado. Confira todos os resultados do dia.Veja a tabela das Eliminatórias
GRUPO AAzerbaijão 0x3 IrlandaLuxemburgo 0x1 Sérvia
GRUPO BGeórgia 0x2 GréciaSuécia 3x0 Kosovo
GRUPO CLituânia 3x1 BulgáriaSuíça 2x0 Irlanda do Norte
GRUPO DCazaquistão 0x2 BósniaFinlândia 1x2 Ucrânia
GRUPO FEscócia 3x2 IsraelIlhas Faroés 0x2 ÁustriaMoldávia 0x4 Dinamarca
GRUPO IAndorra 0x5 InglaterraHungria 0x1 AlbâniaPolônia 5x0 San Marino

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados