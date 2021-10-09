Eliminatórias da Europa: confira os resultados deste sábado

Com um total de quatorze partidas disputadas em seis diferentes grupos, as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 tiveram sequência em seus confrontos neste sábado. Confira todos os resultados do dia.
GRUPO AAzerbaijão 0x3 IrlandaLuxemburgo 0x1 Sérvia
GRUPO BGeórgia 0x2 GréciaSuécia 3x0 Kosovo
GRUPO CLituânia 3x1 BulgáriaSuíça 2x0 Irlanda do Norte
GRUPO DCazaquistão 0x2 BósniaFinlândia 1x2 Ucrânia
GRUPO FEscócia 3x2 IsraelIlhas Faroés 0x2 ÁustriaMoldávia 0x4 Dinamarca
GRUPO IAndorra 0x5 InglaterraHungria 0x1 AlbâniaPolônia 5x0 San Marino