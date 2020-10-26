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Eliminatórias da Copa podem tirar do Galo Zaracho, Alonso, Savarino e Alan Franco do duelo contra o Timão

O quarteto estão em pré-lostas de convocados para defenderem suas seleções na qualificação para o Mundial do Catar, em 2022...
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Publicado em 

26 out 2020 às 15:41

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:41

Crédito: Zaracho foi pré-convocado pela seleção argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG poderá ter quatro desfalques para o duelo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, que pode ser disputado nos dias 13, 14 ou 16 de novembro, já que a CBF não confirmou a data da 21ª rodada. O Galo tem quatro possíveis convocados por seleções sul-americanas para os jogos do mês que vem pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. São eles: o meia Matías Zaracho, recém chegado ao clube e que estaria na lista de pré-convocados do técnico Lionel Scaloni, da Argentina. o atacante Savarino, pela Venezuela, o zagueiro Junior Alonso, no Paraguai e o meia Alan Franco, pelo Equador. As rodadas das eliminatórias para o Mundial do Catar estão marcadas para os dias 12 e 13 de novembro e 17/11.

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