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Eliminatórias da Copa do Mundo: Conmebol pretende adiar jogos do Brasil por conta da Pandemia

A Seleção Brasileira de futebol masculino enfrentaria a Colômbia em Barranquilla, no dia 26 de março, e a Argentina em Recife, no dia 30...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2021 às 19:44
Crédito: AFP
Segundo a coluna do jornalista Rodrigo Mattos, da UOL, a Conmebol pretende viabilizar o adiamento das partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Data Fifa em questão, corresponde a jogos que estão marcados para a última semana de março e início de abril. A entidade analisa a decisão por conta da crescente de casos da Covid-19 no continente.
> Confira a tabela das Eliminatórias América do SulVale ressaltar que a Conmebol, inicialmente, pretendia pedir a liberação dos jogadores que atuam na Europa para a FIFA. No entanto, vários clubes Europeus já se posicionaram contra essa atitude e, o atual cenário da pandemia, torna a realização dos jogos algo perigoso para a saúde.
De acordo com a coluna de Rodrigo Mattos, após uma reunião sem conclusões entre a FIFA e a Conmebol, nesta sexta-feira, outro encontro ficou marcado para sábado. Porém, dessa vez os presidentes Gianni Infantino - da FIFA - e Alejandro Dominguez - da entidade sul-americana - estarão presentes.
A FIFA não conseguiu a liberação de atletas que atuam no futebol europeu para disputarem as Eliminatórias. Isso porque, mediante a regra atual, as equipes não precisam liberar seus jogadores para países que estão na zona vermelha da pandemia - como o Brasil. O grande problema é: muitas federações sul-americanas, a exemplo da CBF, não aceitam atuar sem força máxima, ou seja, sem os atletas que figuram em clubes europeus. Outro impacto é que a falta de craques - como Neymar, Messi e Cavani - reduz o valor comercial das partidas.
As restrições também são empecilhos. Na Colômbia, por exemplo, voos vindos do Brasil não estão permitidos a entrar no país. Além disso, Fernando Ruiz - Ministro da Saúde colombiana - afirmou que não vai abrir exceções para a Seleção Brasileira, o que afetaria na partida do próximo dia 26.
Segundo o blog, ainda, aparecem duas opções em caso de adiamento das partidas: utilização de datas de eliminatórias triplas em setembro, ou uso de uma data da Copa América.

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