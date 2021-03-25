  • Eliminatórias da Copa de 2022, Campeonato Gaúcho... saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira
futebol

Eliminatórias da Copa de 2022, Campeonato Gaúcho... saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão e onde assistir!...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

Crédito: Divulgação / Federação Espanhola de Futebol
A quinta-feira (25) do futebol pelo mundo será recheada de atrações para os fãs do esporte. Na parte da tarde, partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 movimentam as telas. Espanha e Grécia se enfrentam às 16h45. A transmissão será feita pela TNT, pelo TNT Sports e pelo Youtube.Na parte da noite, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Juventude, fora de casa, às 21h30. O confronto será transmitido pelos canais SporTV e Premiere.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h - Estados Unidos x Jamaica Amistoso Internacional Onde assistir: ESPN Brasil
14h - Bulgária x Suíça Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
14h - Israel x Dinamarca Eliminatórias da Copa do Mundo 2022Onde assistir: TNT Sports
15h30 - Nova Iguaçu x Portuguesa-RJ Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
16h45 - Espanha x Grécia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: Space, YouTube e TNT Sports
16h45 - Alemanha x Islândia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT, YouTube e TNT Sports
16h45 - Inglaterra x San Marino Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Hungria x Polônia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Suécia x Geórgia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Itália x Irlanda do Norte Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Andorra x Albânia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Moldávia x Ilhas Faroé Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Liechtenstein x Armênia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Romênia x Macedônia do Norte Eliminatórias da Copa do Mundo 2022Onde assistir: TNT Sports
21h30 - Juventude x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: SporTV e Premiere

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

