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futebol

Eliminatórias da Copa de 2020, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão e onde assistir!
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Publicado em 27 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 02:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. O sábado (27) será movimentado pelas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Holanda e Letônia se enfrentam às 14h00. A transmissão será feita pela TNT e pela TNT Sports.Mais tarde, pela rodada do Campeonato Carioca, Boavista e Flamengo entram em campo. O confronto acontece às 21h05, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça. A partida será transmitida pela Record e pela FlaTV.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Rússia x Eslovênia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
11h - Montenegro x Gibraltar Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports14h - Platense x Colón Copa da Liga Argentina Onde assistir: ESPN Brasil
14h - Holanda x Letônia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT, TNT Sports
14h - Croácia x Chipre Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
14h - Noruega x Turquia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 14h Onde assistir: TNT Sports
14h - Bielorrússia x Estônia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
15h30 - Vasco x Madureira Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
15h30 - Bangu x Resende Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
16h - Confiança x Vitória Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports e Nordeste FC
16h45 - República Tcheca x Bélgica Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: Space, YouTube e TNT Sports
16h45 - Sérvia x Portugal Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 TNT, YouTube e TNT Sports
16h45 - Eslováquia x Malta Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
16h45 - Irlanda x Luxemburgo Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 Onde assistir: TNT Sports
19h - Náutico x Vitória-PE Campeonato Pernambucano Onde assistir: SporTV e Premiere
20h - Brasil de Pelotas x Internacional Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
21h - Rosário Central x Central Córdoba Copa da Liga Argentina Onde assistir: ESPN Brasil
21h05 - Boavista x Flamengo Campeonato Carioca Onde assistir: Record e FlaTV

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