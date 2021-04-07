Eliminatória contra o Independiente Del Valle pode marcar a despedida de David Braz do Grêmio

Após o término da última temporada, o Grêmio decidiu avaliar o seu elenco e optou por algumas mudanças. A ideia é liberar peças que não serão utilizadas e abrir espaço para atletas mais ‘decisivos’.
Neste grupo dos liberados está o zagueiro David Braz. O jogador está com o grupo do Tricolor que vai encarar o Independiente Del Valle, mas a expectativa é que ele se despeça após as eliminatórias.
Tudo indica que seu destino será o Fluminense, clube que manifestou o desejo em contar com o seu futebol através do técnico Roger Machado.
Durante a sua passagem pelo Tricolor, David Braz foi o substituto imediato da dupla Geromel e Kannemann. No total, ele disputou 67 partidas e anotou sete gols.