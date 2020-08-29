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futebol

Eliminados na Copa do Brasil, Vitória e Paraná se concentram na Série B

Leão e Tricolor medem forças neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Barradão...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 21:50
Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória
A partir das 16h30 (Horário de Brasília), a 6ª rodada da Série B terá continuidade e o jogo que agita os torcedores fica por conta de Vitória e Paraná, que se enfrentam no Barradão.Como chegam?
Vitória e Paraná chegam com uma semelhança infeliz para o duelo, já que a dupla caiu na Copa do Brasil no meio da semana. Enquanto o Leão foi superado pelo Ceará, o Tricolor foi eliminado pelo Botafogo.
Para o jogo dentro de casa, o técnico Bruno Pivetti tem desfalque importante. Lesionado, o lateral Carleto foi vetado pelo DM.
Do outro lado Allan Aal vai com força máxima. Na lateral-esquerda, Jean reassumiu a vaga na lateral-esquerda e fortalece o Tricolor.
Classificação
Após cinco rodadas, o Vitória é o 9º colocado, com 7 pontos e o Paraná é o vice-líder com 11 pontos.

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