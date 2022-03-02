Eliminado pelo Mirassol, Grêmio cai pela primeira vez na fase inicial da Copa do Brasil

A terça-feira de carnaval termina com vexame para o Grêmio, que foi superado pelo Mirassol e caiu na Copa do Brasil. O revés por 3 a 2 fora de casa não só decretou a queda no torneio nacional como impôs ao Imortal a inédita eliminação na Primeira Fase da Copa do Brasil.
>>> Clique e leia o resumo do vexame do Grêmio na Copa do BrasilCampeão do torneio em cinco oportunidades (1989 1994, 1997, 2001 e 2016), o Tricolor Gaúcho é um dos maiores campeões da competição. Sem a Copa do Brasil, o Grêmio fica resumido a disputar o Gauchão e Série B na temporada 2022.