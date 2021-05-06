Eliminado no Baiano, Wallace dá declaração forte sobre o Vitória

Crédito: Maurícia da Matta/ Divulgação / Vitória

A eliminação do Vitória no Campeonato Baiano promete chacoalhar os bastidores do Leão no decorrer das próximas semanas.

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Sem a Copa do Nordeste pelo caminho, o elenco de Rodrigo Chagas atuou com força máxima no estadual e ficou fora da semifinal.

Um dos líderes do elenco, o zagueiro Wallace, não se escondeu após a eliminação e deu uma declaração forte.

‘Continua sendo inadmissível. Mas, infelizmente, nesses últimos anos, o Vitória está com uma cultura de se apequenar. Infelizmente... Eu lamento o clube estar nessa situação. Passa muito por quem veste a camisa, porque o cara tem que se responsabilizar e saber da grandeza que o Vitória já foi. Hoje, a gente tem dado demonstrações, pelos resultados que tem tido, tem se tornado mais um time sem condições de disputar uma Série B com condições de subir’, declarou à TVE.

Queda livre

Historicamente, o Vitória é um dos clubes mais fortes da região nordeste, mas que após a queda para a Série B em 2018, não conseguiu voltar e brigou para fugir da Série C nos últimos dois anos.

Na Copa do Nordeste, torneio que é um dos mais vencedores, o Leão foi eliminado pelo Ceará sem muita resistência na semifinal.