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futebol

Eliminado no Baiano, Wallace dá declaração forte sobre o Vitória

Leão não consegue sair da crise e acabou eliminado de maneira precoce do estadual pelo segundo ano seguido...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:28
Crédito: Maurícia da Matta/ Divulgação / Vitória
A eliminação do Vitória no Campeonato Baiano promete chacoalhar os bastidores do Leão no decorrer das próximas semanas.
+ Final da Champions com torcida? Veja como anda a liberação de público pelo mundo
Sem a Copa do Nordeste pelo caminho, o elenco de Rodrigo Chagas atuou com força máxima no estadual e ficou fora da semifinal.
Um dos líderes do elenco, o zagueiro Wallace, não se escondeu após a eliminação e deu uma declaração forte.
‘Continua sendo inadmissível. Mas, infelizmente, nesses últimos anos, o Vitória está com uma cultura de se apequenar. Infelizmente... Eu lamento o clube estar nessa situação. Passa muito por quem veste a camisa, porque o cara tem que se responsabilizar e saber da grandeza que o Vitória já foi. Hoje, a gente tem dado demonstrações, pelos resultados que tem tido, tem se tornado mais um time sem condições de disputar uma Série B com condições de subir’, declarou à TVE.
Queda livre
Historicamente, o Vitória é um dos clubes mais fortes da região nordeste, mas que após a queda para a Série B em 2018, não conseguiu voltar e brigou para fugir da Série C nos últimos dois anos.
Na Copa do Nordeste, torneio que é um dos mais vencedores, o Leão foi eliminado pelo Ceará sem muita resistência na semifinal.
No Campeonato Baiano, o time não sabe o que é ser campeão desde a temporada 2017.

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