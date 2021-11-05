Eliminado na semifinal, goleiro Arthur Rosseto valoriza campanha do São Caetano na Copa Paulista

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A grande campanha do São Caetano na Copa Paulista chegou ao fim. Nas semifinais, o Azulão foi superado pelo São Bernardo por 2 a0 no jogo de volta e acabou eliminado. Assim, acabou o sonho do clube em disputar uma competição nacional em 2022. Mas não há muito o que lamentar. Passando por processo de reconstrução, o clube superou as expectativas, o que foi ressaltado pelo goleiro Arthur Rosseto. Formado na Chapecoense, ele analisou o que faltou para o São Caetano chegar na final.

- Foi um jogo muito disputado, definido nos detalhes. Nós acabamos errando um pouco mais e eles foram felizes aproveitando as oportunidades que surgiram. Nós tínhamos também uma equipe muito jovem. Certamente faltou um pouco de experiência - disse o jogador. Arthur falou também sobre o saldo que o São Caetano leva da competição estadual.