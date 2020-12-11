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Eliminado na Champions, Solskjaer diz que Manchester United 'está melhorando' em coletiva pré-clássico

Técnico dos Diabos Vermelhos garante que rendimento da equipe está melhorando mesmo com a eliminação na Liga dos Campeões. Treinador fala também sobre Liga Europa...

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 14:42
Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Após ser eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões na última terça-feira, o técnico Ole Gunnar Solskjaer, do Manchester United, lamentou o resultado, mas tratou de levantar a cabeça. Em coletiva antes do clássico com o Manchester City, que acontece neste sábado, o treinador falou com a imprensa.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO norueguês disse que todos os jogadores ficaram tristes com o resultado diante do RB Leipzig, mas afirmou que sua equipe tem, a cada dia que passa, uma "cara de Manchester United".
- Qualquer jogador deve ficar desapontado quando perde um jogo. Mas mostramos que podemos lidar com contratempos, tanto durante os jogos como antes do próximo - disse Solskjaer, que completou:
- Sinto que estamos melhorando e parecendo mais um time do Manchester United. Temos atacantes rápidos e dinâmicos e jogadores de boa qualidade que podem criar magia. Todos dizem que não temos consistência, mas vencemos os nossos últimos quatro jogos na liga.
+ Veja todas as informações sobre o dérbi de Manchester
Solskjaer falou sobre o rival da cidade e relembrou do último clássico contra o time de Guardiola na temporada passada. Na ocasião, os Red Devils venceram por 2 a 0, também em casa, no jogo que marcou a última partida da equipe com público no Campeonato Inglês.
- Começar rápido é uma coisa, mas precisamos começar bem. Estivemos bem contra o Manchester City recentemente, por isso queremos estar na frente imediatamente.
Antes de finalizar, o técnico do Manchester United falou sobre o sorteio da Liga Europa, que acontece na próxima segunda-feira, e disse que seria especial jogar contra o Molde. Solskjaer atuou como jogador no clube norueguês e também foi treinador da equipe.
- Estamos ansiosos pelo sorteio e queremos ir o mais longe possível. Claro que seria especial jogar contra o Molde, estou feliz por eles terem se qualificado.

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