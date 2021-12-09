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Eliminado da Liga Europa, Olympique de Marseille bate o Lokomotiv Moscou, mas disputará a Conference

Sem chances de classificação para o mata-mata do torneio, time de Jorge Sampaoli fica em terceiro no seu grupo e irá para fase eliminatória de novo campeonato da Uefa...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 18:55

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 18:55

No encerramento da fase de grupos da Liga Europa, o Olympique de Marseille recebeu o Lokomotiv Moscou nesta quinta-feira e o time de Jorge Sampaoli bateu os russos por 1 a 0 no Estádio Vélodrome. Com gol de Milik, os franceses ficaram em terceiro no Grupo E e disputarão a Liga da Conferência. DE CABEÇAJogando em casa, o Olympique de Marseille dominou a partida desde o início e criou as melhores chances ao longo dos primeiros 45 minutos. A insistência foi recompensada aos 35 minutos, após Ünder cobrar escanteio pela direita. O atacante Milik apareceu na pequena área e desviou de cabeça para marcar.
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SEQUÊNCIA​O Olympique de Marseille volta a campo no próximo domingo, pelo Campeonato Francês, contra o Strasbourg, fora de casa. No mesmo dia, o Lokomotiv Moscou encara o Ufa, em casa, pelo Campeonato Russo.
Crédito: MilikfoioartilheirosolitáriodapartidanoEstádioVélodrome(Foto:CHRISTOPHESIMON/AFP

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