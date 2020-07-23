Eliminado da Copa do NE, Dal Pozzo espera Náutico diferente contra o Central

Crédito: Caio Falcão/CNC

Definitivamente, a quinta-feira de Gilmar Dal Pozzo não está nada fácil. Após a goleada sofrida para o Bahia, o Náutico deu adeus a Copa do Nordeste e ligou o sinal de alerta em relação ao desempenho da equipe na temporada.Apesar da vaga na fase final do Pernambucano, o treinador sofreu questionamentos por conta do esquema tático e convicção da equipe titular.

‘A gente que convive no futebol precisa saber suportar esse tipo de pressão e assimilar o mais rápido possível. Inclusive, já falei no vestiário com os atletas que nós tivemos uma queda de rendimento na nossa eliminação contra o Botafogo na Copa do Brasil. Tanto que na sequência perdemos o jogo contra o Central e tivemos uma sequência com vários resultados negativos. A nossa equipe é composta por um grupo maduro, que já sentiu uma eliminação esse ano e temos que saber trabalhar essas variáveis. No futebol, isso é uma constante. Temos que procurar não lamentar, mas procurar as soluções. É dessa forma que eu gosto de trabalhar com as minhas equipes’, explicou.

O próximo compromisso do Náutico será no domingo. Diante do Central, o Timbu quer dar uma resposta ao torcedor e Dal Pozzo confia na recuperação.